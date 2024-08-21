Харківський та Куп’янський напрямки: за добу зафіксовано 26 атак окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 серпня. 910 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулось 166 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах вісім ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 83 авіаційних удари, зокрема скинув 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4390 обстрілів, з них 152 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1558 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Козача Лопань, Рідкодуб, Нове, Серебрянка, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Гродівка, Олександропіль, Мирноград, Михайлівка, Вугледар, Водяне, Новодарівка Новоандріївка, Лобкове, Новояковлівка, Новопавлівка, Миколаївка.

На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ 11 разів.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости