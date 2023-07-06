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Хвост собаки стає самостійним гравцем

Хвост собаки стає самостійним гравцем

Західна преса, посилаючись на джерела у розвідці, стверджує, що після екстракції «Вагнера» місця на лінії бойового зіткнення будуть заповнені ув‘язненими та чеченськими збройними формуваннями.

Z-канали вже влаштували істерику, спростовуючи цю інформацію, і фактично підтверджуючи її.

І цей хід російської влади стовідсотково повторює те, що вони робили у псевдореспубліках Донбасу. Там поступово вибивалися усі персонажі, які не влаштовували з якихось причин кремлівський «царат». Фактично, театр військових дій для Кремля є великим мобільним біореактором для утилізації непотрібу, таким собі мегакрематорієм, який допомагає вирішувати проблеми внутрішньої політики шляхом банального усунення конкурентів.

Звісно, Кадиров не буде мовчки спостерігати за знищенням свого важеля впливу на ситуацію у Росії. Але він потрапив у просту, хоча й надзвичайно ефективну пастку. Якщо він відмовиться віддати своїх пішаків на гарантований замєс, з якого вони навряд чи вийдуть - він знищить свою політичну вагу на великій шахівниці Кремля. А якщо погодиться - також залишиться голий і босий посеред поля з вовками, які мають до нього претензії, що накопичились аж за два десятки років. Тобто, він програє вже на старті. І якщо Путін не втрутиться та не відмаже «дона» - це буде означати, що Путін сам не має вже впливу на ситуацію.

Хвост собаки стає самостійним гравцем та має намір поласувати своїм носієм.

Так це або ні - побачимо у найближчий час…

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Автор: Герман Антонов

Новости портала «Весь Харьков»

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