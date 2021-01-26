Инфраструктура ОРДЛО: на крупном металлургическом предприятии произошел пожар

В Енакиево на местном металлургическом заводе произошел крупный пожар. Об этом говорится в сообщениях СМИ оккупантов.

Известно, что пожар произошел на территории филиала №2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис», в ночь с 23 на 24 января. Для ликвидации возгорания оккупантам пришлось задействовать девять единиц техники МЧС и более 30 человек личного состава.

Огнем полностью был уничтожен электродвигатель мощностью 1300 кВт, который обеспечивал движение литейных механизмов. На данный момент, пожар ликвидирован, однако оккупанты еще подсчитывают объем убытков.

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) является одним из старейших и крупнейших металлургических предприятий Украины. Завод был основан в 1897 как Петровский металлургический завод, и пережил большевицкую революцию, две Мировые войны. В период независимости, предприятие имело самое передовое оборудование, относительно аналогичных заводов Украины. Ныне ЕМЗ контролируется боевиками «ДНР» и едва ли балансирует на грани полного закрытия.

Источник: sprotyv.info

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