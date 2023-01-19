Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 133

Интересно, знает ли Пригожин о судьбе человека, стоящего рядом с Гитлером?

Интересно, знает ли Пригожин о судьбе человека, стоящего рядом с Гитлером?

Это Эрнст Рэм, командующий SA, штурмовыми отрядами, созданными нацистами для борьбы с политическими противниками. Они охраняли митинги НСДАП, разгоняли митинги других партий, устраивали погромы, вели уличные бои с боевыми организациями социалистов и коммунистов, запугивали и «убирали» неугодных.

Рэм считался одним из самых близких к Гитлеру людей и был его личным другом.

Но 30 июня 1934 всё изменилось: Гитлер и его соратники организовали «Ночь длинных ножей». Вся верхушка СА, включая Рэма, была арестована и в большинстве – расстреляна. По обвинению в планировании госпереворота, финансируемого из Парижа. Ну, и в рамках борьбы с извращениями – глава СА был гомосексуалистом. В виде особой милости, как другу фюрера, Рэму предложили покончить жизнь самоубийством: он отказался и был застрелен.

СА сохранилась, но потеряла всякое влияние; часть её членов перевели в армию и СС.

#история

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9917

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нападение на Украину из Беларуси маловероятно
Сегодня 08:41    14
Чому ЗСУ потрібні саме "Леопарди"?
Сегодня 07:48    96
18 січня 1939 року в Хусті засноване Українське Національне Об'єднання
18.01.2023 09:55    161
Українські біженці в Німеччині отримають додаткові виплати: про що йдеться
18.01.2023 08:57    197
Новым министром обороны ФРГ станет министр внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус
18.01.2023 06:26    123
17 січня 1921 року у Відні було засновано Український Вільний Університет
17.01.2023 10:18    150
16 січня в Україні відзначається День пам’яті “КІБОРГІВ” – захисників Донецького аеропорту
16.01.2023 09:20    180
Большая война никогда не начинается внезапно
16.01.2023 06:09    413
15 січня 1941 року у Львові почався закритий політичний «Процес 59-ти»
15.01.2023 10:08    287
Стало відомо, чому Шольц затягує рішення про поставки «Леопардів» Україні
15.01.2023 06:10    380
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 