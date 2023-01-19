Интересно, знает ли Пригожин о судьбе человека, стоящего рядом с Гитлером?

Это Эрнст Рэм, командующий SA, штурмовыми отрядами, созданными нацистами для борьбы с политическими противниками. Они охраняли митинги НСДАП, разгоняли митинги других партий, устраивали погромы, вели уличные бои с боевыми организациями социалистов и коммунистов, запугивали и «убирали» неугодных.

Рэм считался одним из самых близких к Гитлеру людей и был его личным другом.

Но 30 июня 1934 всё изменилось: Гитлер и его соратники организовали «Ночь длинных ножей». Вся верхушка СА, включая Рэма, была арестована и в большинстве – расстреляна. По обвинению в планировании госпереворота, финансируемого из Парижа. Ну, и в рамках борьбы с извращениями – глава СА был гомосексуалистом. В виде особой милости, как другу фюрера, Рэму предложили покончить жизнь самоубийством: он отказался и был застрелен.

СА сохранилась, но потеряла всякое влияние; часть её членов перевели в армию и СС.

#история

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9917

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