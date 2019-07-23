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Иран арестовал «шпионов ЦРУ», некоторые будут казнены – СМИ

Иран арестовал «шпионов ЦРУ», некоторые будут казнены – СМИ

В Иране раскрыли группу «шпионов ЦРУ» и приговорили их к смертной казни. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на заявление иранских спецслужб.

Согласно заявлению Министерства разведки Ирана, предполагаемые шпионы «работали в критически важных центрах страны в экономической, ядерной, инфраструктурной, военной и кибернетической областях … где они собирали секретную информацию». Подозреваемые были арестованы в начале этого года, заявил на пресс-конференции сотрудник иранской разведки.

В тоже время, представитель иранских спецслужб не сообщил, сколько из них было приговорено к смертной казни, и не назвал фамилии арестованных. «Ни один из подозреваемых шпионов не успел принести существенный урон безопасности страны», — добавил он. Также сообщается, что подозреваемые были арестованы в разных странах.

Перевод группы ИС

Источник: sprotyv.info

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Темы: иран

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