ISW, 16 июня
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-16-2023)
16 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, добились успехов.
Кремль заявил, что россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (находящихся под контролем рф) в Беларусь в соответствии с ранее объявленными планами.
Некоторые нынешние и бывшие российские муниципальные чиновники подписали открытое письмо с призывом к российским силам вернуться к «общепризнанным» российским границам из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.
Украинские силы продолжили контрнаступательные действия вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, добились успехов на этом участке.
Министерство обороны рф пытается стимулировать в денежном выражении уничтожение украинской военной техники.
российские и оккупационные власти пытаются укрепить российские наземные линии связи между россией и оккупированной Украиной.
#аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/18715