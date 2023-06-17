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ISW, 16 июня

ISW, 16 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-16-2023)

16 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, добились успехов.

Кремль заявил, что россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (находящихся под контролем рф) в Беларусь в соответствии с ранее объявленными планами.

Некоторые нынешние и бывшие российские муниципальные чиновники подписали открытое письмо с призывом к российским силам вернуться к «общепризнанным» российским границам из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.

Украинские силы продолжили контрнаступательные действия вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, добились успехов на этом участке.

Министерство обороны рф пытается стимулировать в денежном выражении уничтожение украинской военной техники.

российские и оккупационные власти пытаются укрепить российские наземные линии связи между россией и оккупированной Украиной.

#аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18715

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