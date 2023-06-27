ISW, 26 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-26-2023)

путин выступил 26 июня с речью, стремясь убедить как можно больше бойцов и лидеров чвк вагнер присоединиться к российской армии и продолжить борьбу против Украины, а также заставить людей, наиболее лояльных пригожину, самоидентифицироваться.

Кремль, вероятно, пытается дать понять, что шойгу пока сохранит свою позицию и что путин не поддастся на попытки шантажа пригожина.

По состоянию на 26 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия и наступали как минимум на двух участках фронта.

Геолокационные кадры подтвердили, что по состоянию на 26 июня украинские силы удерживают позиции у Антоновского моста на левобережье Херсонской области.

Госдума рф приняла закон, запрещающий частным военным компаниям вербовку заключенных.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19270

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