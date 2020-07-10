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Из шахты на оккупированном Донбассе в грунт поступает радиоактивная вода — правозащитники

Из шахты на оккупированном Донбассе в грунт поступает радиоактивная вода — правозащитники

На оккупированном Донбассе полностью затоплен объект «Кливаж» бывшей шахты «Юнком». Об этом говорится в сообщении International Human Rights Community, пишет Depo.Донбасс.

Отмечается, что суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории, при заборе на расстоянии 5 км от объекта, составила 20-34*103 Бк/кг. «Это означает, что низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупационная власть 14 апреля 2018 года прекратила откачку воды на шахте «Юнком», где в 1979 году советская власть провела ядерный взрыв – тот проект получил название «объект «Кливаж». После взрыва было решено оставить окруженную кубометрами песка радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность, затопление местности, а также попадание загрязненной жидкости в грунтовые воды.

Источник: sprotyv.info

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