Жить надо так, чтобы ничего не пришлось спрашивать у ясеня ©

Интересна история автора песни «Я спросил у ясеня, где моя любимая» – Владимира Киршона.

Киршон был пролетарским писателем и функционером. Писал задорные комсомольские песни «Мы — фабричные ребята», «Мировой пожар горит, буржуазия дрожит!» и «Посмотрите как нелепо расплылася рожа НЭПа»

Работал над сценарием одного из первых советских шпионско-приключенческих фильмов «Борьба за ультиматум». Писал пьесы с потрясающими названиями «Рельсы гудят», «Город ветров» «Большой день» и «Чудесный сплав».

Но в советской литературе он прославился своим стукачеством. Киршон был протеже самого Ягоды, он стал одним из главных идеологов Российской ассоциации пролетарских писателей. Писал доносы, травил и призывал к расправе над Зощенко, Пришвиным, Кавериным. Требовал "поставить к стенке" философа Лосева.

Особо неравнодушен Киршон был к Михаилу Булгакову — видел в его творчестве «лицо классового врага», демонстрирующего «наступление буржуазного крыла драматургии». В 1967 году вдова писателя Елена Сергеевна передала Солженицыну список тех, кто травил М.А. Булгакова в 20-30-х годах. Киршон там на почетном месте среди заклятых врагов «Турбиных».

А потом наступает 1937 год и Ягоду арестовывают, как врага народа. Киршона снимают и начинают прорабатывать на заседаниях Союза писателей, как поступал он сам в свое время с другими писателями.

Юрий Олеша предложил Михаилу Булгакову сходить на собрание московских драматургов, на котором будут расправляться с Киршоном. Булгаков категорически отказался. Елена Сергеевна напишет об этом: «М. А. и не подумает выступать с таким заявлением и вообще не пойдет. Ведь раздирать на части Киршона будут главным образом те, кто еще несколько дней назад подхалимствовали перед ним».

Киршон пишет несколько покаянных писем Сталину. Примерно одинакового содержания: «Дорогой товарищ Сталин, вся моя сознательная жизнь была посвящена партии, все мои пьесы и моя деятельность были проведением ее линии. За последнее время я совершил грубейшие ошибки, я прошу покарать меня, но я прошу ЦК не гнать меня из партии». Сталин не отвечает. В августе 1937 года Киршона арестовывают по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, а потом расстреливают.

p.s.

Примечательна и судьба писательской дачи Владимира Киршона в Переделкино. После его ареста и расстрела дачу передают пролетарскому писателю Зазубрину (автору повести «Щепка» о работе ЧК и красном терроре).

Зазубрина тоже арестовывают за принадлежность к диверсионно-террористической организации и тоже расстреливают.

Потом дача достается классику советской литературы Александру Фадееву. Фадеев застрелился сам. Его предсмертное письмо было опубликовано только в 1990 году:

«…Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. <…> Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни…».

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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