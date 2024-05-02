дугін розповів Карлсону про шкоду лібералізму

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Такер Карлсон став «русофілом», адже три останніх інтерв’ю у нього з путіним, дуровим і тепер дугіним. Анонс останнього у соцмережі Х проголошував: «Ідеї дугіна вважаються настільки небезпечними, що український уряд вбив його дочку, а Amazon не продає його книги».

В тому, що Карлсон хайпанув на «небезпечності» дугіна і на нібито «вбивстві його дочки українським урядом» нічого дивного немає. Треба було кудись діти інтерв’ю, що завалялось в нього ще з лютневої поїздки до путіна, ось він його і вкинув в етер з брехливим, але клікбейтним анонсом наприкінці квітня. Ще й обрізав до непристойних 20 хвилин.

Але й цього вистачило: дугін вчергове підтвердив, що на нового Канта не тягне.

Джерело: https://t.me/spravdi/38304

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