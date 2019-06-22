Жителі ОРДЛО продовжують підірватися на мінах окупантів, — ГУР

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує нехтувати безпекою цивільного населення, що призводить до збільшення кількості випадків загибелі та каліцтв жителів тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, почастішали випадки підриву громадян на замінованих ділянках місцевості, залишених окупантами без догляду і не обладнаних покажчиками про небезпеку. Так, 15 червня ц.р., підірвавшись на протипіхотній міні, загинув мешканець Горлівки.

Крім того, загроза для цивільного населення посилюється через збільшення у складі підрозділів окупаційних військ некваліфікованого особового складу без належної підготовки з питань експлуатації озброєння і військової техніки. Так, водій бронетранспортеру одного з підрозділів 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, рухаючись в колоні, не впорався з керуванням та в’їхав у приватний будинок мешканців населеного пункту Успенка, внаслідок чого дві особи отримали важкі травми.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»