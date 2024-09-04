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Жителям Курской области отказали в помощи, потому что «выборы на носу»

Жителям Курской области отказали в помощи, потому что «выборы на носу»

Так местной волонтёрке, помогающей вынужденным переселенцам, ответил врио замгубернатора Курской области Роман Денисов (на скриншоте).

Обращение курян в правительстве готовы рассматривать только «после 20 числа», когда выберут нового губернатора. Ранее куряне уже жаловались на чиновников — гумпомощи от них не хватает, эвакуацию из территорий под контролем ВСУ районов они больше не проводят, «помощь была только на словах».

Выборы там при этом отменять не стали, а в ЦИКе только посоветовали закрыть доступ к трансляциям с голосования на приграничных территориях, якобы из-за «террористических провокаций».

Джерело: https://t.me/AteoGo/32546

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