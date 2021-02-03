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Жуткая авария на Гагарина и сбитый пешеход на Университетской: подробности воскресных ДТП

Жуткая авария произошла накануне вечером на проспекте Гагарина. В ДТП попало сразу три автомобиля. На этот раз дорогу не смогли поделить грузовик и «ЗАЗ-Славута». Из-за лобового столкновения легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, где он продолжил движение и врезался в Peugeot. «ЗАЗ» после ДТП превратился в груду металлолома. Первым на месте крушения оказался Анатолий Зозуля, в тот вечер он как раз ехал по проспекту и авто столкнулись прямо на его глазах. Мужчина работает в патрульной полиции, поэтому быстро сориентировался и поспешил на помощь пострадавшим.

Анатолий Зозуля, патрульный:

Подбежал до автомобиля, увидел, что сидит человек в возрасте, ребенок лет восьми и, наверное, его мать. Они были испуганы, не могли сами выбраться из автомобиля. Я ребенку сказал, что я полицейский, успокоил его.

Во время аварии пострадало трое: водитель легковушки и женщина с семилетним ребенком.  Чтобы извлечь из покореженного автомобиля пассажирку, пришлось привлекать специалистов ГСЧС.

А вот еще одна авария, которая случилась также накануне вечером на улице Университетской, стоила жизни пешеходу.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

К місту події було відправлено наш автомобіль аварійно-рятувальний. По приїзду все оглянули і під наглядом лікарів швидкої проводили деблокування. Там у жінки була заблокована нога, деблокували.

В настоящее время все обстоятельства и свидетели этих аварий устанавливаются полицией.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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