Кадиров, схоже, розробив чеченську ядерну бомбу

Тепер він в одній шерензі з Курчатовим

Якби глава Чечні надумав почепити всі «свої заслужені нагороди», то йому довелося б завісити брязкальцями навіть дупу. Здавалося б, куди далі... але ж тут раптом пішло по другому колу: виявилося, що "дон" не тільки найвідважніший віртуальний боєць, але й мудрий науковець.

?● Кадиров тупо косплеїть (тобто копіює) Сталіна, який вдавав із себе «найгеніальнішого полководця всіх часів і народів» та «корифея усіх наук». Так у гірських правителів проявляється нарцисизм з шизофренією в анамнезі.

● Друг бункерного Міхаіл Ковальчук нагородив Кадирова медаллю ім. Курчатова, - батька радянської ядерної бомби. Це одна із найважливіших нагород Росакадемії наук - «за внесок у розвиток ядерної фізики». Але дон - не тільки ні бум-бум про ядерний синтез, у нього взагалі не помічено ознак будь-якої реальної вищої освіти. Всю свою юність він провів в горах з автоматом, а потім одразу очолив Чечню. Мовчу, про вже про якусь наукову діяльність.

● Віднині перед керівниками інших галузевих академій відкривається перспектива підтюпцем всунути марнославному «правителю» якусь відомчу медальку, або й розстаратися на звання члена-кореспондента академії наук. Вже очевидно, що наука - обслуга небожителів і працює головою винятково для того, щоб задовольнити чергового вискочку.

?● Нарцисизм в останній стадії - це маніакальна спроба Кадирова самоствердитися на тлі невдоволення чеченських кланів його політикою.

● Рік тому він отримав звання генерал-лейтенанта, півроку тому став генерал-полковником. Циклічно він уже може претендувати на генерала армії.

● Нещодавно він сам себе нагородив «героєм Чечні» №1, отримав відзнаку як правозахисник, а парламент нарік «батьком народу». Це на додачу до всіх тих зірочок «героїв», що спустилися з кремлівського неба.

● Такою ось нехитрою логікою Кадиров намагається доказати всім місцевим кланам, що альтернативи йому немає. Він - "батько народу", і син його з бункерним на короткій нозі, і ось вже з Курчатовим в одному ряду... Іншими словами, це його «ядерна» стратегія на утримання влади в республіці за будь-яких сценаріїв. Та, про всяк випадок, у цей непевний час глава Чечні зміцнює свою приватну армію. У момент послаблення Москви, вона знадобиться.

?● Намагався знайти інші логічні варіанти, яким боком безнадійно хворого на самолюбство Кадирова можна прив?язати до Курчатова. Ну хіба що вмінням видавати чуже за своє. Адже Курчатов де-факто відтворив уранову бомбу, таємницю якої радянські спецслужби вкрали у США. Лідер Чечні теж полюбляє усі форми мародерства, рейдерства та плагіату, тому з цього погляду він дійсно заслуговує на відзнаку.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/760

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