Кажуть, ніби Зеленський закликав Ізраїль «боротися з тероризмом без законів і правил». Це – маніпуляція

Брехня: президент України заявив, що «у війні з тероризмом немає законів та правил», коментуючи дії Ізраїлю в Газі. Про це пишуть російські ЗМІ.

Правда: пропагандисти перекрутили слова, сказані Зеленським у інтервʼю каналу NBC News 5 листопада, пишуть журналісти StopFake.

- Це зовсім не нова ситуація. Це пожежа, яка палає між Ізраїлем та Палестиною, і деякі люди досі кидають у цей вогонь сірники, і я впевнений, що росія не відстає у спонсоруванні ХАМАСу. І Іран також. Ось хто винний. Коли ми говоримо про закони та правила, там, де є терористи, правил немає.

Все поза законами, кожен намагається врятувати своє життя і боротися з ворогом усіма засобами та силами. Якщо ви хочете закінчити цю війну і сісти за стіл переговорів, вам доведеться чинити тиск на росію та Іран, – сказав насправді президент України.

Крім цього, Зеленський наголосив на важливості захисту всіх мирних жителів та надання гуманітарної допомоги для цивільних.

Тож росіяни просто скомпілювали фейк з кількох вирваних з контексту фраз президента України, аби дискредитувати його.

Джерело: https://t.me/spravdi/34597

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