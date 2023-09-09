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Ключевой свидетель дал показания против Трампа

Ключевой свидетель дал показания против Трампа

Один из ключевых свидетелей в уголовном деле по документам против Трампа пошел на сделку с правосудием и дал показания против Трампа.

IT-сотрудник резиденции Трампа Мар-а-Лаго Юсил Таверас признался в даче ложных показаний большому жюри присяжных и признал, что Трамп приказал ему уничтожить видеозаписи с камер наблюдений после того, как их затребовало ФБР повесткой.

Таверос изменил свои показания после того, как сменил адвоката: изначально его представлял адвокат Трампа, оплачиваемый Трампом.

После того, как Таверос нанял независимого адвоката, он пошел на сделку с правосудием.

Интересно, что Трамп отказывается помогать оплачивать адвокатов всем своим 18-ти сообщникам в деле штата Джорджия, не желая ассоциироваться с ними (guilt by association). Из-за этого у Руди Джулиани возникли чудовищные финансовые проблемы, он не может оплачивать адвокатов (а это сотни тысяч и миллионы долларов). Другим обвиняемым в деле Джорджии пришлось проводить фандрейзинг для сбора средств.

При этом свидетелям в уголовных делах Трамп предоставляет адвокатов, которые, естественно, толкают их на принятие решений, выгодных Трампу. Это Трампу выгодно, чтобы такие люди как Таверас давали ложные показания и шли в тюрьму ради него (за дачу ложных показаний).

Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суд, США, трамп

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