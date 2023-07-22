КМДА не компенсує кошти за затоплення автівок у підземному паркінгу.

У червні через сильну зливу затопило підземний паркінг ЖК Victory V у Шевченківському районі Києва, де постраждали десятки автомобілів. Збитки оцінюються в близько 500 000 доларів США.

На запит LIGA.net у КМДА повідомили, що відшкодувань не буде. Адміністрація пояснила, що підземний паркінг не є власністю міста і не підпадає під дію закону про компенсацію збитків, завданих стихійними явищами.

Власники автомобілів можуть звернутися до страхової компанії за компенсацією. Однак, якщо вони не мають страховки, їм, ймовірно, доведеться самостійно оплачувати ремонт.

Джерело: https://t.me/liganet/29447

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