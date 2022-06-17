Компанії РФ використовують Грузію для обходу санкцій — Reuters

Посольство Грузії у Вашингтоні заявило, що звинувачення "повністю помилкові".

Про це, як повідомляє Reuters, заявила група українських депутатів, закликавши Сполучені Штати вжити заходів, але вони не надали додаткових подробиць або конкретних прикладів.

Російські компанії використовують юридичних осіб Грузії для обходу західних санкцій.

Депутат Девід Арахамія, головний парламентер України з Росією, заявив, що очікується, що українська делегація, яка відвідає Вашингтон, проведе зустрічі в Конгресі США, Державному департаменті та Міністерстві фінансів США з цього питання та інших тем.

Источник: 24.kyiv.media

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