Конфуз. «Прямая линия» кремлевского главаря показала, что народ ненавидит Путина

Очередная «прямая линия» Путина показала, что даже у русских рабов заканчивается терпение. Отношение к Путину радикально ухудшилось.

Как заметили многие комментаторы, соотношению лайк / дизлайк под видеотрансляцией главных путинских телеканалов «прямой линии» на YouTube более чем наглядно говорит о реальном рейтинге Путина и его режима и полностью разоблачает дутые «опросы» и «рейтинги» различных социологических служб, обслуживающих Кремль.

Так под трансляцией телеканала НТВ в первый час было 2.7 тысяч лайков, и 30 тысяч (!) дизлайков. Соотношение негатива к позитиву – более чем в 10 раз. Через 2,5 часа количество лайков на НТВ было 7,5 тыс., а дизлайков 101 тысяч (!).

Всего год назад – дизлайков было больше в 2,5 – 3 раза (что тоже было заметно), но за год ситуация отношение публики ухудшилось на несколько порядков.

Под трансляцией на канале «Россия-24» в первый час, сначала было аналогичное соотношение лайков и лайков 1.6 тыс. против 7.7 тысяч дизлайков, но потом, судя по всему – на канал был высажен «десант» троллей, который накрутили соотношения до приемлемых для власти соотношений.

Однако троллей на остальные госканалы не хватило. На всех каналах негатив превышал позитив в более чем 10-15 раз. Так под трансляцией, принадлежащему властям Подмосковья «канале 360» всего 546 лайков против 7 000 дизлайков.

Комментарии под трансляцией на всех каналах – соответствующие: чаще всего комментарии (кроме мата и оскорблений) содержат один единственный вопрос: «Когда же ты уйдешь, мразь».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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