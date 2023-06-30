кремлівський культуроцид: географія знищеного українського надбання російською чумою

За даними міністерства культури та інформполітики, російська терористична агресія завдала руйнувань 1520 об'єктам культурної інфраструктури України, з яких третина – зруйновані вщент. Ці дані – станом на травень 2023 року.

Від Київщини і Житомирщини до Сумщини, Донеччини та Херсонщини – окупанти не пошкодували театрів, музеїв, бібліотек і галерей. Кожен об'єкт відчув на собі ракетний і бомбовий сутність «русского мира».

Джерело: https://t.me/spravdi/30926

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