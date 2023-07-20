Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-лейтенант кирилов 18 липня намагався вже і європейців «заразити» американсько-українськими «комахами та кліщами, які переносять такі епідемічно-значущі інфекції, як лихоманки долини Рифт, Західного Нілу та денге».

кирилов, окрім звичної маячні про біолабораторії, цього разу зазначив, що «з метою масового отримання переносників можуть бути задіяні виробничі потужності подвійного призначення, зокрема, біотехнологічної компанії «Окситек», що фінансується фондом Білла та Мелінди Гейтс».

Насправді, російський біогенерал проти засновника корпорації Microsoft звучить, щонайменше, смішно. У серпні минулого року до своєї «біологічної війни» проти Вашингтону та Києва москва, нагадаємо, долучила й іншу зірку. Щоправда, померлу. Процес відтоді так і не пішов.

А наприкінці минулого року одним з найвідоміших світових фейків став наступний: «Білл Гейтс на саміті G20 в Індонезії запропонував створити комісії зі смертей, які, мовляв, вирішуватимуть, кому з бідних та хворих людей жити далі, а кому померти».

кирилову слід було б зібрати до купи усі ці факти і притягнути за вуха засновника Microsoft до тієї самої померлої індонезійської корови. А далі їх обох притягнути за вуха (роги?) до російської тиви.

Джерело: https://t.me/spravdi/31643

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