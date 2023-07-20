Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 71

кремлівську верхівку лихоманить через власний маразм про біолабораторії і бойових комах від Microsoft

кремлівську верхівку лихоманить через власний маразм про біолабораторії і бойових комах від Microsoft

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-лейтенант кирилов 18 липня намагався вже і європейців «заразити» американсько-українськими «комахами та кліщами, які переносять такі епідемічно-значущі інфекції, як лихоманки долини Рифт, Західного Нілу та денге».

кирилов, окрім звичної маячні про біолабораторії, цього разу зазначив, що «з метою масового отримання переносників можуть бути задіяні виробничі потужності подвійного призначення, зокрема, біотехнологічної компанії «Окситек», що фінансується фондом Білла та Мелінди Гейтс».

Насправді, російський біогенерал проти засновника корпорації Microsoft звучить, щонайменше, смішно. У серпні минулого року до своєї «біологічної війни» проти Вашингтону та Києва москва, нагадаємо, долучила й іншу зірку. Щоправда, померлу. Процес відтоді так і не пішов.

А наприкінці минулого року одним з найвідоміших світових фейків став наступний: «Білл Гейтс на саміті G20 в Індонезії запропонував створити комісії зі смертей, які, мовляв, вирішуватимуть, кому з бідних та хворих людей жити далі, а кому померти».

кирилову слід було б зібрати до купи усі ці факти і притягнути за вуха засновника Microsoft до тієї самої померлої індонезійської корови. А далі їх обох притягнути за вуха (роги?) до російської тиви.

Джерело: https://t.me/spravdi/31643

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

F-16 будут! Оптимистично – в следующем году...
Сегодня 08:40    24
Розмінування України
Сегодня 08:37    28
СБУ викрила колаборантів, які мають спільний бізнес з окупантами, але хотіли «пересидіти війну» в Києві
Сегодня 08:26    46
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 липня 2023 року
Сегодня 08:22    54
Польша может передать Украине все свои истребители МиГ-29, - посол Украины Зварыч
Сегодня 08:12    62
За матеріалами СБУ до 15 років засуджено зрадника, який працював на фсб, щоб «отримати» квартиру в Криму
Сегодня 07:56    62
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно
Сегодня 07:55    71
«Все говорят: «Жалко, не дошёл» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:47    86
10 хороших новин 19 липня
Сегодня 07:38    87
На київському заводі завершують виготовлення тризуба за 28 млн грн для щита Батьківщини-матері.
Сегодня 07:38    75
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 