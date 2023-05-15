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"Логістика другої армії світу": "Буханка" буксирує безпілотного робота "Маркер" (ВІДЕО)

Логістика другої армії світу: Буханка буксирує безпілотного робота Маркер (ВІДЕО)

В мережі зʼявилось відео, як російська "Буханка" перевозила робота "Маркер" на фронт.

На опублікованих кадрах видно, що УАЗ "Буханка" взяв на буксир російську безпілотну платформу "Маркер". По деякім даним, машини слідкують в зону бойових дій. Таким чином перевозять роботехнічний комплекс, що є свідченням поганої логістики в ЗС РФ.

Варто зауважити, що "Маркер" у ролику не має озброєння.

Джерело: focus.ua

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