Представители российского политического истеблишмента комментируют якобы сделанное американским сенатором Линдси Грэмом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявление о том, что смерть россиян в Украине стала лучшим вложением американских денег.

“Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов”, – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Напомним, что “заявление” Грэма стало результатом монтажной склейки.

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова, не сомневаясь в подлинности цитаты, заявила, что американские инвестиции в экономику нацистской Германии стали одной из причин Второй Мировой войны и Холокоста.

Российская чиновница предпочла не упоминать о том, что Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, после того, как подписала пакт о ненападении с СССР. 17 сентября 1939 года на Польшу напал и Советский Союз.

Высказался по актуальному вопросу и один из лидеров пророссийских сил на оккупированных украинских территориях, глава запорожского движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

“Данный персонаж один из наиболее ярких русофобов в Республиканской партии, который всегда открыто ненавидел Россию. По сути, он озвучил консолидированное мнение западных глобалистов и элит в целом”, – сказал сепаратист.

Напомним, что Грэм процитировал революционный лозунг “Свобода или смерть”. На это Зеленский ответил, что украинцы тоже будут свободными как американцы. “А русские умирают”, – констатировал американский политик на 27-й секунде записи, распространенной Times.

Сразу после этого в материалах приводится фрагмент, где сенатор произносит фразу “это лучшее вложение наших денег”. Однако даже РИА Новости пришлось признать, что эти слова не были произнесены сразу после заявления о смерти российских военнослужащих.

Слова сенатора Грэма об “американских инвестициях в убийство русских” оказались монтажной склейкой

Джерело: nigroll.com

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