Маск зізнався, що його твіти завдали X більше шкоди, ніж користі

Бізнесменові довелося свідчити в суді у справі про наклеп. Маска звинувачують у поширенні чуток та конспірології. Сам мільярдер зізнався, що не розуміє, у чому він винен.

Наприкінці минулого року користувач X Бен Броуді подав до суду на Маска за наклеп, стверджуючи, що бізнесмен помилково звинуватив його у причетності до бійки між двома правими угрупованнями в Орегоні. Сам позивач проживає у Каліфорнії і лише віддалено нагадує учасника бійки, який фігурує у ролику.

Бізнесмен також заявив, що сама бійка була підлаштована, що дало привід конспірологам назвати Броуді таємним урядовим агентом та організувати стеження за користувачем. Адвокат Маска кілька разів звертався до суду з проханням зберегти в таємниці стенограму свідчень клієнта, але прохання було відхилено.

Згідно зі стенограмою, під час засідання адвокат позивача Марк Бенкстон запитав Маска про покупку Twitter і про те, який вплив це вплинуло на його поведінку в соцмережі. Бізнесмен відповів, що нічого особливого не сталося, і визнав, що його провокаційні твіти завдали компанії більше шкоди, ніж користі.

«Я, можливо, зробив більше, щоб завдати фінансових збитків компанії, ніж допомогти їй. <…> Я керуюся не тим, що приносить фінансову вигоду, а тим, що вважаю цікавим і важливим для публіки», — заявив він. Також він звинуватив Броуді у здирстві і зізнався, що не до кінця розуміє, в чому його звинувачують.

Бенкстон зауважив, що твіт Маска зі згадкою Броуді побачили понад мільйон людей. У відповідь Маск заявив, що мільйон переглядів не має великого значення для платформи, яка збирає від п'яти до восьми трильйонів переглядів щороку. Також бізнесмен вважає, що користувач не постраждав від цієї історії. Адвокат повідомив суд, що його клієнтові довелося залишити свій будинок через переслідування.

Джерело: devby.io

Новости портала «Весь Харьков»