Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 143

Медведчук повертається

Його посіпаки запускають в Україні новий телеканал Ukrainian World News.

(https://detector.media/rinok/article/206963/2023-01-12-vitaliy-kropachov-zapuskaie-vseukrainskyy-informatsiynyy-kanal/)

● Директор — Дмитро Скидан (техдиректор 112 каналу).

● Продюсерка — Ольга Гіржева (головна редакторка NewsOne).

● Офіційний власник — Віталій Кропачов (екс-регіонал, вугільний олігарх).

Передаємо вітання міністру культури та інформаційної політики Ткаченку. Так тримати!

Джерело: https://t.me/c/1832263513/8377

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Замараться о путинский режим не хотят и демократы, и республиканцы
Сегодня 10:22    99
96% українців довіряють ЗСУ
Сегодня 09:27    95
Яку їжу не можна перевозити через кордон – список
Сегодня 09:03    147
Проукраїнські хакери зламали mail.ru та виклали у відкритий доступ базу даних – кіберексперт
Сегодня 08:50    143
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:22    109
ISW, 13 января
Сегодня 08:19    120
Відтепер найзапекліші бої відбуватимуться в голові Конашенкова
Сегодня 08:16    161
“Валя, ты не поверишь, мои дол*оебы пообкуривалися вчера...” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:05    131
Рішення передати Україні батарею ЗРК SAMP/T ухвалене
Сегодня 07:54    122
Що робити в разі обмороження?
Сегодня 07:44    108
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 