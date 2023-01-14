Сегодня 10:34
Просмотров: 143
Медведчук повертається
Його посіпаки запускають в Україні новий телеканал Ukrainian World News.
(https://detector.media/rinok/article/206963/2023-01-12-vitaliy-kropachov-zapuskaie-vseukrainskyy-informatsiynyy-kanal/)
● Директор — Дмитро Скидан (техдиректор 112 каналу).
● Продюсерка — Ольга Гіржева (головна редакторка NewsOne).
● Офіційний власник — Віталій Кропачов (екс-регіонал, вугільний олігарх).
Передаємо вітання міністру культури та інформаційної політики Ткаченку. Так тримати!
Джерело: https://t.me/c/1832263513/8377
Темы: пропаганда, україна