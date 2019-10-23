Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:57
Просмотров: 76

Металлическая ловушка: водителя Chery после аварии в Высоком вызволяли из машины

Именно из этой кучи металлолома, оставшейся от Chery, утром чрезвычайники освобождали водителя. В результате столкновения, произошедшего в поселке Высокий между Chery, грузовиком и ВАЗом, 23-летнего мужчину зажало между сиденьем и кузовом китайского авто.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Водій легкового автомобіля був заблокований, його неможливо було так дістати для того щоби передати лікарям. По приїзду наші фахівці спрацювали спеціальним обладнанням - це гідравлічне обладнання.

Алексей самого момента аварии говорит не видел, потому как заезжал на заправку. Впрочем, наблюдал как водителя Chery без сознания доставали из машины и забирали в больницу на скорой.

Алексей Козлов, оператор газовой службы

Только выхожу с машины слышу удар, и слышу только осколки сыпятся и залетает на бордюр вот эта машина, которая стоит, десятка, да. Ну ребята побежали, когда с ломом уже, дверь открывать к водителю.

По словам владельца грузового автомобиля Сергея, он приехал на место как только узнал о ДТП.

Сергей, владелец грузового автомобиля "МАN"

Вискочила машина, он зрізала і вдарилася.

То, что Chery выехала на встречную полосу чем, собственно, и спровоцировала аварию предполагает и Николай.

Николай Кошель, водитель бензовоза

Короче маршрутка поворачивала направо, на Chery на этом, пошел он на обгон, спешил видать сильно и выскочил на встречную, ударился с фурой. Фура там его протянула я не знаю сколько метров. Ви видели. 

Информация об аварии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Лобовое столкновение в Высоком: легковушка врезалась в фуру (видео)
Сегодня 10:40    246
Кровавое ДТП на Сумской: суд снял арест с "Лексуса" Зайцевой
22.10.2019 19:03    389
ДТП на Мерефянском шоссе: один из водителей бросил авто и скрылся
22.10.2019 13:12    424
На Киевской трассе микроавтобус врезался в фуру
21.10.2019 20:13    361
Три человека пострадали в ДТП с участием такси на Алексеевке
21.10.2019 18:40    360
На Большой Панасовской водитель разбил BMW X5 и сбежал до приезда патрульных
21.10.2019 16:24    327
На Баварии нетрезвый водитель врезался в машину скорой помощи (видео)
21.10.2019 12:30    311
На Салтовке Hyundai протаранил Audi
21.10.2019 12:03    269
ДТП с участием такси на Салтовке: один человек в больнице
20.10.2019 11:41    238
В ДТП Лозовском районе погиб пешеход
19.10.2019 14:09    271
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 