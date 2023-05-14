Мінус дев'ять літунів

Девять пилотов погибли вчера в результате массового «приземления» в Брянской области, сообщают российские СМИ.

Так, в Клинцах в результате падения вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа. Еще трое погибли в авиа крушении второго Ми-8 в Унечском районе. В поселке Нижня погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34. Еще один пилот истребителя Су-35 – в поселке Сурецкий.

По данным росСМИ, все вертолеты и самолеты были частью одной авиагруппы. Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по Черниговской области, а вертолеты – их подстраховывать.

Джерело: https://t.me/u_now/96943

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