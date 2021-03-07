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"Мы должны взвешивать слова". В Словакии отреагировали на граффити на консульстве в Харькове

Мы должны взвешивать слова. В Словакии отреагировали на граффити на консульстве в Харькове

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отреагировал на надпись, которая появилась 4 марта на словацком консульстве в Харькое. "Случай в Харькове показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвешивать, как мы их используем", - сказал Корчок.

Как пишет словацкое издание Novy Сas, такое заявление сделал в пятницу министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в ответ на граффити на здании словацкого консульства в Харькове.

Напомним, "Меняем Словакию на Крым" - такая надпись появилась 4 марта на здании словацкого консульства в Харькове. Так неизвестные харьковчане отреагировали на скандальное высказывание премьер-министра Словакии Игоря Матовича о "Закарпатье в обмен на российскую вакцину от коронавируса". В эфире одной из словацкий радиостанций Игорь Матович пошутил о договоренности с Россией, заявив, что пообещал россиянам Закарпатскую Украину за поставки вакцины "Спутник".

Глава словацкого дипломатического ведомства напомнил, что уже принес извинения своему украинским партнерам за заявление премьер-министра, как и сам Матович. Премьер-министр Словакии действительно извинился за свое заявление о Закарпатской Украине в четверг и признал, что это была неуместная реакция.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Извиняюсь перед всеми украинцами из-за моей неуместной реакции. Словакий - твой друг", - написал Матович, тэгнув в сообщении президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.

Источник: sq.com.ua

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