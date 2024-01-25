На Донеччині загинув спецпризначенець з Харківської області

21 січня в Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув житель села Олександрівка Лозівського району Володимир Кохтенко.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Народився Володимир Кохтенко в селі Олександрівка. Після закінчення школи та Шатівського навчально-виховного комплексу продовжив навчання у Харківському університеті внутрішніх справ. Працюв оперуповноваженим до транспортної міліції МВС України у Лозовій.

Захищав Україну з 2015 року – брав участь в антитерористичній операції на сході. У лютому 2022 року знов став на захист рідної держави. Восени того ж року отримав тяжке поранення. Після тривалого лікування повернувся до лав Збройних Сил України. Служив командиром 3 взводу спеціального призначення 1 роти спеціального призначення батальйону спеціального призначення «Донбас» в/ч 3035 Східного ОТО НГУ.

21 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Терни Краматорського району Донецької області отримав поранення, несумісні з життям.

У лютому захиснику мало виповнитися 36 років, в нього залишилися жінка та двоє синів.

Агентство Телевидения Новости