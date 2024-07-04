На Харківщині через обстріли поранено шістьох людей: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 липня близько 5:00 ворог здійснив авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району. Отримали поранення чотири людини: троє жінок та чоловік. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарчих будівель.

3 липня орієнтовно о 2:00 військові зс рф з артилерії обстріляли село Піщане Купʼянського району: поранено 55-річного чоловіка.

Також 3 липня внаслідок ворожого авіаудару по селу Котівка Вовчанської ТГ отримав поранення 52-річний чоловік.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости