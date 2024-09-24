На Харківщині через обстріли загинула жінка, ще п’ятеро людей поранені: слідчі задокументували наслідки

Військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 40 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 20 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

24 вересня близько 4:00 росіяни обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С» місто Харків. Боєприпас влучив в землю в житловій забудові.

23 вересня керованими авіабомбами та касетними боєприпасами військові рф завдали ударів по селищу Старий Салтів. Пошкоджена адмінбудівля, сім автомобілів. Дістали поранення четверо поліцейських.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три житлових будинки, приватне підприємство. Загинула цивільна жінка.

З РСЗВ «Ураган» ворог обстріляв cело Осинове. Пошкоджено житловий будинок, автомобіль. Дістала поранення цивільна жінка.

У селі Різникове внаслідок обстрілу FPV-дронами вщент зруйновано житловий будинок.У селі Радьківка ворожим обстрілом пошкоджено приміщення цивільного підприємства.

З FPV-дрону військові росії завдали удар по селу Івашки. Пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, лінії електропередачі.

По селу Циркуни росіяни вдарили КАБами. Один з боєприпасів влучив по території кладовища. Другий – в поле. Сталося займання сухої трави.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. й, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости