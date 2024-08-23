На Харківщині позиції ЗСУ окупанти штурмували 13 разів

Оперативна інформація станом на 16.00 23.08.2024 щодо російського вторгнення.

На даний час ворог 79 разів атакував позиції Сил оборони України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. На даний час три бойових зіткнення триває.

Дев’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення досі триває. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши уже на райони населених пунктів Новоосинове, Богуславка та Кругляківка десять КАБів.

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже вісім ворожих атак. Поблизу Тернів триває бій.

Продовжуються бої на Сіверському напрямку, супротивник атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного сім разів, намагаючись захопити українські позиції. Наші оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу Калинівки два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає п’ять.

Найгарячіша ділянка фронту – Покровський напрямок. Так, з початку доби, окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 11 атак противника, дев’ять боєзіткнень ще тривають.

Агентство Телевидения Новости