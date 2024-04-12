Сегодня 12:56
Просмотров: 114
На Харківщині рятувальники запобігли масштабній лісовій пожежі
12 квітня близько 9:00 ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Колісниківка Курилівської громади Куп’янського району. Там зайнялась суха хвойна підстилка.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 1 га. З вогнем боролись два оперативні відділення ДСНС.
Приборкати пожежу вдалось о 10:55. Завдяки оперативному втручанню рятувальників верхової масштабної пожежі не допущено.