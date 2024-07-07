На Харківщині внаслідок артобстрілу загинув волонтер

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Одноробівка на Харківщині 6 липня загинув 47-річний волонтер Юрій Сафонов.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

«Всю війну він залишався разом із земляками, волонтерив, підтримував тих, кому важко. Ще вчора допомагав відновлювати покрівлю над будівлею старостинського округу, підбадьорював односельців. Він ще зміг зателефонувати дружині, але отримані поранення були несумісні з життям», – розповіли в селищній раді.

Юрій Сафонов понад 20 років присвятив роботі у сфері культури, був завідувачем Одноробівської філії будинку культури.

Нагадаємо, 6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Загинув чоловік. Його дружина зазнала поранень, її госпіталізували. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Агентство Телевидения Новости