На Харківщині за допомогою дрона було знищено бліндаж окупантів

На Куп’янському напрямку Слобожанські гвардійці уразили бліндаж окупантів.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади був виявлений бліндаж окупантів, біля якого знаходились російські загарбники. Координати позиції ворога були передані екіпажу fpv-дрона, після чого було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по позиції російських загарбників.

Бліндаж ворога був знищений разом з особовим складом.

Як показало подальше спостереження, у російських загарбників один боєць знищений ще двоє отримали тяжкі поранення, зазначають гвардійці.

Агентство Телевидения Новости