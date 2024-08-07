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На Харківщині за допомогою дрона було знищено бліндаж окупантів
На Куп’янському напрямку Слобожанські гвардійці уразили бліндаж окупантів.
Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.
Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади був виявлений бліндаж окупантів, біля якого знаходились російські загарбники. Координати позиції ворога були передані екіпажу fpv-дрона, після чого було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по позиції російських загарбників.
Бліндаж ворога був знищений разом з особовим складом.
Як показало подальше спостереження, у російських загарбників один боєць знищений ще двоє отримали тяжкі поранення, зазначають гвардійці.