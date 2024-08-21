На Харківському напрямку бої точаться поблизу Липців та Вовчанська

Оперативна інформація станом на 16.00 21.08.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять раз штурмували наші позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де на даний час триває чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває два. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Спірного окупанти один раз, без успіху, намагалися потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити наших воїнів із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григоріки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації п’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, за сьогоднішній день на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в чотирьох локаціях.

Російські війська активно застосовують авіацію по Курщині. На даний час відомо про 17 авіаційних ударів, із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб, по населених пунктах російської федерації.

Агентство Телевидения Новости