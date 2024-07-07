На Харківському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень біля Вовчанська, Глибокого та Липців

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 липня. 865 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. 6 липня окупанти завдали по позиціях ЗСУ та українських населених пунктах два ракетні удари, 58 авіаційних ударів (задіяв 76 КАБів), здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів, 138 з них – із реактивних систем залпового вогню, застосував 1041 дрон-камікадзе.

Також противник завдавав авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори Харківської області; Часів Яр, Юр’ївка, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоселівка Перша, Вовче, Воздвиженка, Семенівка, Михайлівка, Мемрик, Іллінка, Піщане, Григорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлізаветівка, Костянтинопільське, Ганнівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області; Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости