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На Харківському напрямку загинув нацгвардієць штурмової бригади «Спартан»

На Харківському напрямку загинув нацгвардієць штурмової бригади «Спартан»

На війні з росією поліг боєць штурмової бригади НГУ «Спартан», житель Великобурлуцької громади Іван Деміденко.

Про це повідомили у Великобурлуцькій селищній раді.

Уродженець Луганської області, Іван Деміденко у 2014 році разом з дружиною та сином переїхав до села Рогозянка на Харківщині.

«Вони були одними з перших внутрішньопереміщених осіб – українців, яких війна змусила залишити власне житло і з валізою рушити в дорогу. У Кіровську Луганської області залишився будинок і багаторічна вугледобувна справа, якою займався чоловік», – розповіли в громаді.

У 2015 році в подружжя народилася донька. У 2022 році село опинилося під окупацією. Після звільнення Іван Деміденко вирішив стати на захист України і 7 квітня 2023 року колишній шахтар став військовим. Ніс службу у військовій частині НГУ 3017 «Спартан». Загинув Іван Деміденко 3 вересня 2024 року на Харківському напрямку внаслідок поранення, несумісного з життям.

12 вересня 2024 року Івана Деміденка поховали в селищі Покотилівка Харківської області. У захисника залишилися дружина, син, донька. За сумлінну службу і особистий внесок у перемогу Івана Деміденка нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України».

Агентство Телевидения Новости

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