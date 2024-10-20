На Харківському та Куп’янському напрямках відбито 24 атаки за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 жовтня. 970 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів (із застосуванням п’яти ракет), 81 авіаційного удару, скинувши 155 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3500 обстрілів, з них 91 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Сеньківка, Шостка, Харків, Куп’янськ, Новоєгорівка, Терни, Сіверськ, Різниківка, Пришиб, Ясна Поляна, Віролюбівка, Стінки, Мирноград, Торецьк, Катеринівка, Курахове, Велика Новосілка, Богоявленка та Запоріжжя.

На Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости