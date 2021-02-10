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На Рогани не будет отопления. АДРЕСА

На Рогани не будет отопления. АДРЕСА

Десятки домов в Индустриальном районе города 10 февраля останутся без отопления. Об этом сообщили в "Харьковских теплосетях".

Так, без тепла останутся дома по таким адресам:

улица Библика, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д;

улица Луи Пастера, 353, 355, 357, 359, 361;

улица Сергея Грицевца, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18 (школа №157), 20, 20А, 20, 20Б, 22, 24, 26, 28, 28А, 30 (школа №157), 44, 44А, 46, 46А, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 52, 54, 54А,

улица Зубарева, 45, 47, 19, 49А, 53 (детский сад №400), 55, 57, 61, 63.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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