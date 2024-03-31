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31.03.2024 18:23
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На виборчій дільниці у Туреччині сталась стрілянина: 1 чоловік загинув і 12 людей отримали поранення

На виборчій дільниці у Туреччині сталась стрілянина: 1 чоловік загинув і 12 людей отримали поранення

У Туреччині в селищі Діярбакир в районі Агачлідере на виборчій дільниці під час голосування сталась стрілянина, у результаті якої 1 людина загинула і 12 отримали поранення, 2 з них - серйозні

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Як зазначили у виданні, під час голосування виникла суперечка, яка переросла у бійку із застосуванням зброї, каміння та палиць.

У той час як бригади медиків не змогли виїхати на місце події через бійку, на місце були направлені групи підсилення жандармерії.

Один чоловік, який працівником виборчої дільниці партії DEM, отримав вогнепальне поранення, унаслідок якого помер у лікарні, ще 12 людей отримали поранення, двоє з них - серйозні, та були ушпиталені.

Населений пункт, де сталася трагедія, правоохоронці закрили для в’їзду та виїзду.

Під удар потрапили також журналісти DHA Бурак Емек і Гиясеттін Тетік. Вони намагалися захистити себе, сівши в машину швидкої допомоги. Проте куля влучила в колесо автомобіля, в якому їхали представники ЗМІ. Також були пошкоджені ще дві "швидкі".

Згідно із заявою офісу місцевого губернатора, в районі працюють понад сто співробітників жандармерії, застосували також гелікоптер.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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