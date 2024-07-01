Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:31
Просмотров: 170

На Вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожий БТР

На Вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожий БТР

На Харківщині бійці прикордонної бригади «Гарт» завдали втрат живій силі та техніці російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

На Вовчанському напрямку оператори БПЛА підрозділу «Фурія» виявили та знищили бронетранспортер противника.

«Сховану ворожу бойову машину прикордонники помітили у лісосмузі й за допомогою безпілотників здійснили ураження бронетехніки. Удар двох fpv-дронів – БТР загарбників відновленню не підлягає», – йдеться в повідомленні.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 