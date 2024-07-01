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На Вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожий БТР
На Харківщині бійці прикордонної бригади «Гарт» завдали втрат живій силі та техніці російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
На Вовчанському напрямку оператори БПЛА підрозділу «Фурія» виявили та знищили бронетранспортер противника.
«Сховану ворожу бойову машину прикордонники помітили у лісосмузі й за допомогою безпілотників здійснили ураження бронетехніки. Удар двох fpv-дронів – БТР загарбників відновленню не підлягає», – йдеться в повідомленні.