На улице Морозова велосипедист врезался в авто: травмы оказались смертельными

Накануне на улице Морозова в районе пересечения с улицей Мухачова в автомобиль Toyota Prius врезался велосипедист, который от полученных травм скончался.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, машина была припаркована вдоль проезжей части: 59-летний водитель открыл дверь и отвлекся в поисках личных вещей, собираясь выходить. Двигавшийся со стороны проспекта Героев Сталинграда велосипедист врезался в открытую дверь.

По предварительным данным, мужчина, управлявший двухколесным транспортом, находился в состоянии алкогольного опьянения. С места ДТП пострадавшего велосипедиста доставили в больницу, где он позже скончался.

Погибшему около 55 лет, личность его устанавливается.

Информация зарегистрирована в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости