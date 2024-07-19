На з'їзді республіканської партії в Мілуокі делегатам роздавали таблички з написом: «Трамп зупинить війну в Україні»

У кулуарах кажуть, що план дуже простий: зібрати Зеленського і путіна у СА чи Еміратах, запропонувати зупинитись на лінії зіткнення, лише повернути Україні Запорізьку АЕС. Якщо відмовиться Київ - ніякої більше допомоги, якщо москва - повне відключення останньої від фінансової системи та дозвіл українцям бити вглиб рф на 300-400 миль з наданням відповідної зброї.

Вчора Джей Ді Венс, який став кандидатом на посаду віце-президента, виголосив промову, де Україну не згадував, а торкнувся внутрішніх проблем: високої вартості житла та нелегальної міграції, закликавши допускати іноземців лише "на наших умовах".

Союзників США він закликав більше витрачати на власну оборону і заявив, що адміністрація Трампа виступатиме проти участі США у війнах. Але зробив застереження кандидат, якщо це стане необхідним, то "відповідь буде рішучим".

Сьогодні на з'їзді виступить із передвиборною промовою Трамп.

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Сторонники Трампа на съезде Республиканской партии надели на уши повязки в знак солидарности с Трампом

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20088

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