Наша мета ― уповільнити виробництво російського озброєння, ― Кирило Буданов

Наша мета ― уповільнити виробництво російського озброєння, ― Кирило БудановАтаки дронів на території держави-агресора здебільшого націлені на підприємства ракетної галузі російського ВПК.

Про це у розмові з журналістом NV Максимом Бутченком заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, третина відповідних підприємств розташована у європейській частині росії та досяжна для невідомих безпілотників.

Начальник ГУР МО України нагадав про нещодавні удари по заводу “крємній-ел” у брянську, де виробляють електроніку для російських ракет, а також по рєдікінському дослідному заводу у тверській області, де виготовляють компоненти ракетного пального.

«Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах військово-промислового комплексу рф, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння», — пояснив Кирило Буданов.

Джерело: gur.gov.ua

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