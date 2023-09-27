Наша мета ― уповільнити виробництво російського озброєння, ― Кирило Буданов
Наша мета ― уповільнити виробництво російського озброєння, ― Кирило БудановАтаки дронів на території держави-агресора здебільшого націлені на підприємства ракетної галузі російського ВПК.
Про це у розмові з журналістом NV Максимом Бутченком заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
За його словами, третина відповідних підприємств розташована у європейській частині росії та досяжна для невідомих безпілотників.
Начальник ГУР МО України нагадав про нещодавні удари по заводу “крємній-ел” у брянську, де виробляють електроніку для російських ракет, а також по рєдікінському дослідному заводу у тверській області, де виготовляють компоненти ракетного пального.
«Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах військово-промислового комплексу рф, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння», — пояснив Кирило Буданов.
Джерело: gur.gov.ua