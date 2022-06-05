Натяк на обкладинці свіжого The Economist зрозумілий – путін вже перетнув червону лінію світової ядерної безпеки

Бо вона передбачала не тільки застосування зброї, але й обґрунтовані підозри в її застосуванні. Ось що пише видання у своєму головному тексті (https://www.economist.com/leaders/2022/06/02/a-new-nuclear-era) цього номеру:

«Навіть якщо він ніколи не використає бомбу в Україні, путін вже порушив ядерний порядок… (Можливі наслідки полягають - ЧЛ) в тому, що держави, які бачать світ очима України, можуть відчути, що найкращий захист від ядерного агресора – це мати власну зброю. Ті ж хто вже має ядерну зброю можуть повірити в те, що тактика (залякування - ЧЛ), продемонстрована путіним ефективна та варта того, аби її використовува. Якщо так, то хтось десь обов’язково втілить ядерну загрозу в реальність. І це не повинно бути тим, що ми отримаємо у спадщину після цієї війни».

Здається вперше, The Economist виступає з чіткою позицією стосовно зброї, яку має надати Захід та формулюванням кінцевої мети війни. Врятувати Україну від ядерної атаки важливо, але цього недостатньо. Світ також повинен зробити все, щоб путін не отримав вигоди від своєї агресії сьогодні, як це сталося у 2014 році, пише The Economist.

Цитата: «Якщо він знову повірить, що його тактика спрацювала, він погрожуватиме ядерною зброєю в майбутньому. Якщо він прийде до висновку , що НАТО можна залякати, переконати його, що він повинен відступити, буде важче. Інші, дивлячись на нього, будуть його наслідувати. Тому Україна потребує передового озброєння, економічної допомоги та санкцій проти росії які змусять армію путіна відступити».

Источник: https://t.me/blacklampa/6264

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