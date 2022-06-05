Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:49
Просмотров: 114

Натяк на обкладинці свіжого The Economist зрозумілий – путін вже перетнув червону лінію світової ядерної безпеки

Натяк на обкладинці свіжого The Economist зрозумілий – путін вже перетнув червону лінію світової ядерної безпеки

Бо вона передбачала не тільки застосування зброї, але й обґрунтовані підозри в її застосуванні. Ось що пише видання у своєму головному тексті (https://www.economist.com/leaders/2022/06/02/a-new-nuclear-era) цього номеру:

«Навіть якщо він ніколи не використає бомбу в Україні, путін вже порушив ядерний порядок… (Можливі наслідки полягають - ЧЛ) в тому, що держави, які бачать світ очима України, можуть відчути, що найкращий захист від ядерного агресора – це мати власну зброю. Ті ж хто вже має ядерну зброю можуть повірити в те, що тактика (залякування - ЧЛ), продемонстрована путіним ефективна та варта того, аби її використовува. Якщо так, то хтось десь обов’язково втілить ядерну загрозу в реальність. І це не повинно бути тим, що ми отримаємо у спадщину після цієї війни».

Здається вперше, The Economist виступає з чіткою позицією стосовно зброї, яку має надати Захід та формулюванням кінцевої мети війни. Врятувати Україну від ядерної атаки важливо, але цього недостатньо. Світ також повинен зробити все, щоб путін не отримав вигоди від своєї агресії сьогодні, як це сталося у 2014 році, пише The Economist. 

Цитата: «Якщо він знову повірить, що його тактика спрацювала, він погрожуватиме ядерною зброєю в майбутньому. Якщо він прийде до висновку , що НАТО можна залякати, переконати його, що він повинен відступити, буде важче. Інші, дивлячись на нього, будуть його наслідувати. Тому Україна потребує передового озброєння, економічної допомоги та санкцій проти росії які змусять армію путіна відступити».

Источник: https://t.me/blacklampa/6264

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Британская разведка опубликовала свою ежедневную аналитику
Сегодня 11:04    101
Сила санкций: тысячи российских компаний сорвали выполнение контрактов
Сегодня 10:35    94
Жители 5 громад Харьковщины не получат выплаты как переселенцы (СПИСОК)
Сегодня 10:21    165
російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС
Сегодня 10:08    110
262 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:55    89
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06
Сегодня 09:43    96
Що приніс «руській мір» у Циркуни (ФОТО)
Сегодня 09:30    170
Это был самый большой деревянный храм Украины
Сегодня 09:17    162
У рф заявили, що регулярно «збивають літаки з західною зброєю» над Одесою. В Україні рознесли цей фейк
Сегодня 09:05    149
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 5 червня 2022 року
Сегодня 08:58    164
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 