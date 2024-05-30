Нічний обстріл Харкова: пожежі та 7 постраждалих

Вночі 30 травня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

2:05 Харків. Відбувся ракетний обстріл по 2 локаціям. Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік.

2:24 Харківський район, село Мала Данилівка. Два місця влучання ракет на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

19:30 Куп’янський район, село Курилівка. Через обстріл пошкоджено приватний будинок, гараж та паркан.

16:15 село Руська Лозова, Харківський район. Внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту КАБ пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, автомобіль. Поранено чоловіка.

12:17 Куп’янський р-н, село Колісниківка. Внаслідок обстрілу горів будинок та господарча споруда. Постраждала жінка. 10:30 Чугуївський район, село Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, паркан та гараж.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці й міста Вовчанськ.У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка і Невське.

Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки й Невського.

Всього евакуювали 11 тисяч 293 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости