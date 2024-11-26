Інцидент у Керченській протоці був передвісником повномасштабної агресії рф проти України
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
25 листопада 2018 року росія атакувала і захопила три судна ВМС України в районі Керченської протоки, взявши в полон 24 моряків.
▶ Цей інцидент став першим випадком збройної агресії проти України, під час якого рф діяла відкрито, під своїм державним прапором.
▶ У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав росію негайно звільнити українські судна і моряків, але москва звільнила моряків лише у вересні.
▶ Катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу» росія повернула лише через рік після захоплення у повністю розграбованому стані.
▶ Цей інцидент засвідчив, що москва використовувала мінські угоди не для справжнього мирного врегулювання, а для підготовки нового витка агресії проти України.
▶ Київ наголошує, що передумовою справедливого і стабільного миру є позбавлення росії можливості продовжувати агресію проти України.
Джерело: https://t.me/spravdi/43171