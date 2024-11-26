Інцидент у Керченській протоці був передвісником повномасштабної агресії рф проти України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

25 листопада 2018 року росія атакувала і захопила три судна ВМС України в районі Керченської протоки, взявши в полон 24 моряків.

▶ Цей інцидент став першим випадком збройної агресії проти України, під час якого рф діяла відкрито, під своїм державним прапором.

▶ У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав росію негайно звільнити українські судна і моряків, але москва звільнила моряків лише у вересні.

▶ Катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу» росія повернула лише через рік після захоплення у повністю розграбованому стані.

▶ Цей інцидент засвідчив, що москва використовувала мінські угоди не для справжнього мирного врегулювання, а для підготовки нового витка агресії проти України.

▶ Київ наголошує, що передумовою справедливого і стабільного миру є позбавлення росії можливості продовжувати агресію проти України.

Джерело: https://t.me/spravdi/43171

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