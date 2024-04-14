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«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

кремль за будь-яку ціну намагається нашкодити Франції – вкидає фейки та дезінформує (при чому не лише з олімпійської тематики).

А «нейтральний статус» росіян і білорусів на цих Іграх не приховає того факту, що вони причетні до злочинів москви в Україні.

Більше про те, яку загрозу становлять «спортсмени» з рф і білорусі – у матеріалі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі

Джерело: https://t.me/spravdi/37915

Новости портала «Весь Харьков»

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