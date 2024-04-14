Сегодня 08:58
Просмотров: 106
«Нейтральні спортсмени», «клопи» і зірки Давида: як пропаганда дискредитує Олімпійські ігри у Парижі
кремль за будь-яку ціну намагається нашкодити Франції – вкидає фейки та дезінформує (при чому не лише з олімпійської тематики).
А «нейтральний статус» росіян і білорусів на цих Іграх не приховає того факту, що вони причетні до злочинів москви в Україні.
Більше про те, яку загрозу становлять «спортсмени» з рф і білорусі – у матеріалі
Джерело: https://t.me/spravdi/37915
Темы: олімпіада, пропаганда, росія, франція