Інформаційні «консерви» та російський треш-контент для аудиторії на Заході

Де просуває свої наративи кремль після блокування телеканалів

Обмеження та заборони, під які потрапили російські держмедіа у Європі та Північній Америці, не позбавили кремлівську пропаганду доступу до іноземної аудиторії, а навіть навпаки – російські агенти впливу регулярні гості в етерах телеканалів і радіо, де генерують «інформаційні приводи».

● Цитування у «білих» медіа

Після блокування rt і sputnik, вони все ще залишаються джерелом новин для західних медіа, як інші російські держресурси: інформагенції тасс і «риа новости», урядові сайти, Twitter-акаунти офіційних осіб, урядових установ та дипломатичних представництв РФ.

Републікація новин з російських джерел без контексту є розповсюдженням кремлівських наративів.

● Телебачення

Прокремлівські брехні просуваються ведучим та учасниками шоу Tucker Carlson Tonight, що виходить в етері Fox News. Попри те, що програма Карлсона не відображає загальну інформаційну політику телеканалу, а ключові лідери Республіканської партії США не з’являються в його етерах, шоу має високі рейтинги.

● Публічні агенти впливу рф

Серед них є доволі відомі медійні персони на кшталт кінорежисера Олівера Стоуна і засновника гурту Pink Floyd Роджера Вотерса, політики, десятки політичних коментаторів та журналістів не лише з’являються в теле- і радіоетерах та друкують колонки в онлайн-виданнях. Також періодично на руку російській пропаганді грають міжнародні правозахисні організації як Amnesty International і Human Rights Watch, зрівнявши відповідальність українських і російських військових.

Джерело: https://t.me/spravdi/17911

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